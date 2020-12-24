Российский фигурист Александр Самарин с падением исполнил короткую программу в рамках национального чемпионата, который стартовал в Челябинске сегодня, 24 декабря.

Спортсмен начал свою программу с четверного лутца, приземлить который не удалось. Затем Александр исполнил каскад из тройных лутца и тулупа, а в завершение прыжковой части показал тройной аксель.

Судьи оценили выступление Самарина на 87,96 балла, на данный момент это пятое место. Фигурист выступал под предпоследним, 16-м стартовым номером, после него на лед выйдет Владислав Катичев. Лидирует на данный момент Михаил Коляда (102,48 балла).

Напомним, произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря, и начнется в 14:15 по московскому времени.