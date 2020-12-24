В Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. В лидеры вышел Михаил Коляда, выступивший без ошибок.

Коляда включил в свой прокат каскад из четверного и тройного тулупов. Судьи оценили его выступление на 102,48 балла.

На втором месте идет Макар Игнатов, результат которого составляет 98,30 баллов. Петербургский фигурист также обошелся без падений, но порезал руку коньком во время исполнения одного из элементов.

Замыкает тройку лидеров Марк Кондратюк, представляющий группу Светланы Соколовской. Его результат — 90,88 балла.

Андрей Мозалев идет четвертым (89,47), Александр Самарин — пятым (87,96), Петр Гуменник — восьмым (84,93).