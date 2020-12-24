В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, в 14:50 по московскому времени стартовали соревнования в танцах на льду.
Бесплатную прямую трансляцию ритмического танца можно посмотреть по ссылке.
В соревнованиях примут участие 14 дуэтов. Открывать первую разминку будут Александра Степанова и Иван Букин, которые еще не выходили на лед в текущем сезоне. Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят четвертыми, Аннабель Морозов и Андрей Багин — седьмыми.
В заключительной разминке будут выступать Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Ранее завершилась короткая программа у мужчин, в лидеры вышли Михаил Коляда, Макар Игнатов и Марк Кондратюк.
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