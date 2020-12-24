В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 25 декабря, состоится произвольная программа у мужчин, начало запланировано на 14:15 по московскому времени.

По итогам первого дня соревнований в лидеры вышли два петербургских фигуриста — Михаил Коляда (102,48) и Макар Игнатов (98,30), а также москвич Марк Кондратюк (90,88). Все трое спортсменов исполнили короткую программу без ошибок.

Андрей Мозалев идет четвертым (89,47), Александр Самарин — пятым (87,96), Петр Гуменник — восьмым (84,93). У каждого из фигуристов по одному падению. После проката Гуменник объяснил свою ошибку проблемами со спиной, которые возникли незадолго до старта турнира.