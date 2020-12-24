В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 25 декабря, на льду арены «Трактор» состоится короткая программа у женщин. Начало запланировано в 17:20 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие 17 спортсменок. В первую разминку попали Ксения Цибинова, Камила Валиева, Анна Фролова и Анастасия Тараканова.

Под пятым номером на льду появится Станислава Константинова, затем выступят Софья Самодурова и Майя Хромых. У Анастасии Гуляковой 8-й номер, у Анны Щербаковой — 9-й.

В последнюю разминку попали Александра Трусова (14-й стартовый номер) Елизавета Нугуманова (15), Дарья Усачева (16). Закрывать соревнования будет Елизавета Туктамышева (17).

По состоянию здоровья турнир пропускают Евгения Медведева, Алена Косторная и Валерия Шульская.