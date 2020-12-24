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  • 15:26,  24 декабря 2020
Хоккей
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«Есть план B и план C»: Ларионов высказался о поражении России от Канады

&#171;Есть план B и план C&#187;: Ларионов высказался о поражении России от Канады
Игорь Ларионов. Фото: ФХР

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею прокомментировал поражение от Канады (0:1) в товарищеском матче в преддверии МЧМ-2021.

«Для этого и есть выставочные игры перед чемпионатами мира. Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником. Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп», — сказал Ларионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что у Канады сильная команда, которая играет в хороший агрессивный хоккей. По мнению Ларионова, репетиция удалась, несмотря на итоговый счет.

«Да, у нас есть план B и план C. Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды», — добавил тренер.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Все матчи состоятся в Эдмонтоне (Канада). Сборная России попала в группу В, где сыграет  с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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