«Есть план B и план C»: Ларионов высказался о поражении России от Канады

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею прокомментировал поражение от Канады (0:1) в товарищеском матче в преддверии МЧМ-2021.

«Для этого и есть выставочные игры перед чемпионатами мира. Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником. Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп», — сказал Ларионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что у Канады сильная команда, которая играет в хороший агрессивный хоккей. По мнению Ларионова, репетиция удалась, несмотря на итоговый счет.

«Да, у нас есть план B и план C. Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды», — добавил тренер.