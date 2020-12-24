Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мыслями о снятии Алены Косторной с чемпионата России, который стартовал в Челябинске 24 декабря.

После этапа Гран-при Косторная переболела коронавирусом и не успела набрать форму.

«Щербакова переболела раньше, чем Косторная, поэтому Алёне действительно могло не хватить времени для восстановления. Нет смысла выходить в 50-процентной форме, тем более на такой старт», — сказала Леонова, слова которой приводит телекомпания «Новый век».

Фигуристка также предположила, что может быть и другая причина — возможно, Косторная не сумела восстановить тройной аксель. Леонова подчеркнула, что в текущем сезоне Алена не исполняла его даже на разминках.

«Может быть, причина её неучастия и в этом, поскольку её технический контент становится неконкурентоспособным относительно других девчонок», — сказала Леонова.

Напомним, чемпионат России также пропускают Евгения Медведева и Валерия Шульская.