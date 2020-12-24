В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Нефтехимик»

В текущим момент клуб «Нефтехимик» располагается на последней строчке группы в турнире Восточной конференции. Коллектив сыграл 36 встреч и набрал на свой счёт всего 20 баллов. Данные показатели являются самыми худшими среди команд.

Последний раз, когда коллектив из Нежнекамска выходил победителем произошёл ещё около месяца назад. В тот день, они сыграли против «Трактора» и обыграли их на домашних трибунах со счётом 5-3.

После этой победы клуб ждала неудачная серия из шести поражений подряд. Сперва «Нефтехимик» проиграл против «Динамо» Минску с разгромным счётом 1-5, а затем против «Ак Барса» с ещё более разрывным счётом 1-6.

Далее коллектив не смог справиться с «Куньлунем» (4-5), а также Спартака (2:4), «Сочи» (2:4) и «Динамо» Москва (2:3).

«Трактор»

«Трактор» выступает получше, за 38 сыгранных встреч успел набрать в свой арсенал 48 баллов. Клуб имеет очень хорошую позицию в тройке лучших команда Восточной конференции.

За декабрь клуб сыграл семь встреч из которых в трёх одержал победу и четыре раза закончил не в свою пользу. Сперва прошла встреча против «Торпедо» на гостевых трибунах, где команда проиграла со счётом 0-2.

Затем, «Трактор» встретился с «Динамо» Рига и в близкой борьбе одержал победу, а после чего произошло два разгромных обидных поражения. Сперва против СКА со счётом 1-5, а затем против «Йокерита» (2-5).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.36, на ничью — 4.30, а на победу «Трактора» — 1.91.

После обидного поражения «Трактор», по мнению аналитиков, должен выигрывать данную встречу без проблем, поэтому предлагают рассмотреть прогноз на победу «Трактора с форой -1.5, с коэффициентом 2.62.