Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением о работе своего бывшего тренера Юрия Каминского в сборной России по биатлону.

«Спортсмены тоже отличаются, о чём мы также говорили с Юрием Михайловичем. Он сетовал, что лыжники всегда ищут возможность лишний раз потренироваться. У биатлонистов он такого не замечает. Не получилось – ну и ладно…» — рассказал Крюков, слова которого приводит Sportbox.

Лыжник признался, что не знает, чем объяснить такое отношение — возможно, биатлонисты менее мотивированы, потому что при наличии мотивации он готов думать о работе каждый день. Если же голова занята другим, то спортсмену надо заканчивать карьеру, считает Крюков.

Напомним, сборная России в текущем сезоне установила антирекорд, проведя 39 гонок подряд без попадания на подиум.