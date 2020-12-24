Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о том, почему от Этери Тутберидзе уходят ученицы.

Также спортсменка ответила на вопрос, почему не все любят Тутберидзе.

«Почему её должны все любить?» — приводит её слова Sports.ru.

По мнению Поповой, фигуристки уходят из группы Тутберидзе, потому что с возрастом им становится тяжело, они начинают искать что-то новое. На спортсменок может давить подрастающее поколение, добавила Бетина.

«Может, потому, что она очень суровый тренер. Она очень серьёзная женщина, даже я её боялась», — сказала Попова.

Напомним, в межсезонье группу Тутберидзе покинули Александра Трусова, Алена Косторная и Вероника Жилина, все они перешли в академию Евгения Плющенко.