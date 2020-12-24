В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, в 18:00 по московскому времени состоится короткая программа у спортивных пар.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на YouTube.

Открывать соревнования будут Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Во второй разминке выступят основные претенденты на медали: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В третьей разминке под 9-м номером выступят Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, затем на льду появятся Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Закрывать короткую программу будут Алина Пепелева и Роман Плешков.