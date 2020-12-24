Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора «Локомотива».

По мнению Уткина, в данной ситуации остается лишь развести руками, потому всё же уже сказано ранее.

«Абсолютно всё уже проанализировано, выкрикнуто и в основном проклято болельщиками «Локомотива». Кикнадзе просто уходит, и всё. Наверное, его куда-то пригласили Дедом Морозом. Ну посмотрим, обещания раздавать он действительно здорово умеет», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

При этом Уткин отметил, что не видит в Кикнадзе корня зла всех бед «Локомотива». Он добавил, что логика назначения генерального директора совершенно неизвестна. Этим занимается совет директоров, но никто не знает, чьё слово является решающим.

Напомним, об уходе Кикнадзе с руководящей должности в столичном клубе стало известно в среду, 23 декабря.