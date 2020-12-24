Уже 26-го декабря молодежная сборная России стартует на чемпионате мира матчем со сборной США. Кто поведет за собой команду Игоря Ларионова?

Василий Подколзин, нападающий

Для капитана сборной России это уже третий подобный турнир. Опыт свое возьмет, а талант у Подколзина был всегда. Он давно уже является одним из потенциально сильнейших игроков этого российского поколения. Подколзину предоставляет много времени СКА, он играет и в первом звене сборной России. Его связка с другим форвардом петербуржцев Маратом Хуснутдинова выглядит многообещающей.

Марат Хуснутдинов, нападающий

Когда многие игроки СКА выпали из-за карантина, Хуснутдинов попал в состав армейцев и выглядел неплохо. Всего у Марата 11 игр в КХЛ — этот опыт должен помочь и в сборной. Тем более, что действует он в сочетании с Подколзиным, который всегда поможет неожиданной передачей.

Ярослав Аскаров, вратарь

Для Аскарова это второй МЧМ. Ярослав является одним из самых талантливых голкиперов мира. Его козырь — праворукость, а значит неожиданной расположение перчаток, что дает преимущество перед нападающими. Когда тот выходит к воротам, то инстинктивно бросает в сторону «блина». А у Аскарова там ловушка, которая гораздо мобильнее.

Егор Чинахов, нападающий

Чинахов оказался среди тех игроков молодежки, кто неожиданно ушел уже в первом раунде драфта НХЛ. Этому способствовало стабильная игра в КХЛ — Егор уже вовсю играет в «Авангарде», выходя чуть ли не в первом звене. Специалисты видят в Чинахове отличное чтение игры, действия на подборах, умение вести единоборства и их выигрывать. У форварда отличный бросок как кистевой, так и «щелчок». Место в ударном звене с Подколзиным и Хуснутдиновым позволит ему показать себя во всей красе.

Родион Амиров, нападающий

Родион — лидер юниорской сборной 2001 года, которая два года назад взяла серебро на ЮЧМ. На драфте НХЛ в октябре он установил рекорд «Торонто» среди выбранных россиян. Так высоко в истории «Кленовых листьев» российских игроков не выбирали. Действия Амирова на льду показывают, что он умело обращается с шайбой и весьма быстр. Нападающий выделяется отсутствием откровенных слабостей. Владеет большим природным талантом: отличные атакующие рефлексы, голевое чутье, умелые руки. Лидер второго звена команды Игоря Ларионва остается трудолюбивым парнем, который готов отрабатывать в обороне. Хоккеист уже вовсю забивает за «Салават Юлаев» в КХЛ, при этом может как создавать моменты партнерам, так и самостоятельно завершать атаки.