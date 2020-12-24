Киберспортсмен Ере sergej Сало поделился своими мыслями о бывшем капитане команды Алекси allu Ялли и его высказываниях в сторону бывшего тиммейта. Геймер в данный момент не является участником команды ENCE eSports.

Я бы не стал принимать все, что говорит allu, как должное. Он не такой простой и безобидный персонаж, как может казаться. Есть причина, по которой он единственный, кто остался в команде из первоначального ростера

В ответ на слова киберспортсмен капитан команды Ялли заявил, что из-за большого давления на приходится поступать неоднозначно на определённые события, которые могут привести к крупным конфликтам.

ENCE eSports

Алекси allu Ялли

Юнас doto Фросс

Элиас Jamppi Олкконен

Коронавирусная пандемия застала врасплох практически все сферы жизни и мир после этого начал очень сильно меняться. Многие конференции начали проходить в онлайн-формате, образование переключилось на «дистанционку» и многие сотрудники попробовали на себе прелести работы из дома. На nevasport вышел материал, разбирающий тему киберспорта и пандемии.