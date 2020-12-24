Защитник клуба «Пеньяроль» Джованни Гонсалес оказался в числе потенциальных новичков «Зенита». Игрок может перейти на правах свободного агента.

Как информирует представитель агентства Faro Sport, петербургский клуб интересует уругвайцем.

Сообщается, что чемпион России следит за Гонсалесом — как и многие другие большие клубы. Сам футболист желает попробовать себя в Европы, поэтому агентство изучает все предложения.

«Сейчас нет смысла спешить, у Джованни совсем скоро закончится контракт, и мы вернёмся к вариантам», — сказал представитель агентства», — сказал представитель.

Контрактное соглашение Джованни Гонсалеса с «Пеньяролем» завершается 31 декабря.