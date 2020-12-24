Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о ситуации с допингом в российском спорте. По его мнению, отсутствие медалей в сборной России по биатлону связано с тем, что россияне перестали употреблять допинг.

Орлов считает, что допинг — это проблема, глубоко укоренившееся в менталитете российских тренеров, спортсменов и врачей. Однако два года, по словам Орлова, надо продержаться.

«В биатлоне сейчас огромная проблема. Ясно, что они перестали принимать допинг, и теперь у них 39 соревнований без медалей. Ну и чёрт с ним! Зато чистые. Пусть будет так. Зато выиграем — это будет победа!», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Думаю, у лыжников ситуация лучше. Они выигрывают, хотя я убеждён, что не балуются всякими допингами», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Ранее 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 2022 года.