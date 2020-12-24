Новый проект госдума во втором и третьем чтении — о реформе регулирования букмекерского рынка. Инициатива депутатов «Единой России».

В чем суть? Если сейчас букмекеры должны переводить спортивным федерациям 5% от своих доходов (не менее 15 млн рублей в квартал), то теперь отчислений станет больше. Для этих целей учреждена новая компания — «Единый регулятор азартных игр», учредителем которого будет Росимущество.

На базе этого регулятора будет создана информационная систему для контроля букмекеров. Она станет передавать и хранить информацию обо всех принятых ставках.

Окончательная версия закона гласит: теперь букмекеры обязаны будут отчислять 1,5% от своего дохода в квартал. При этом минимальная сумма отчислений за этот период времени — 30 миллионов рублей.

Как считает основатель портала «Рейтинг букмекеров Паруйр Шахбазян, когда новый закон вступит в силу, отчисления будут до 20–25% от выручки

По данным Шахбазяна, в прошлом году выручка легальных российских контор была 200 млрд рублей. А целевые отчисления — в 1,15 млрд рублей.

Данный закон, по мнению экспертов, приведет к снижение количества букмекерских контор. На рынке останутся только самые основные игроки — не более 10-12 компаний.