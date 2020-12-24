Студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены квесты, а также Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ.

Квесты

Дум Дум больше не пропадет у входа в Тотентанц во время Второго конфликта .

Для консоли

Улучшенное управление памятью и стабильность, что привело к меньшему количеству сбоев.

Для ПК

Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ. Примечание: это не исправит файлы сохранения, поврежденные до обновления.

С проблемой сохранения игры столкнулись многие геймеры, которые не могли продолжать проходить Cyberpunk 2077 дальше из-за того, что автосохранения весили больше.

Ранее Cyberpunk 2077 была убрана из магазина PS Store. Это решение было принято разработчиками игры совместно с Sony. В ходе общения разработчики решили отправить игру на доработку. На момент написания материала неизвестно, когда игра будет возвращена в магазин.