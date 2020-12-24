Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Спорт день за Днем».

Напомним, что Фомин перешел в «Динамо» в августе из «Уфы» за 3,5 млн евро. Его соглашение с бело-голубыми действует еще четыре с половиной года. Осенью полузащитник дебютировал за сборную России.

Летом Фомин выбрал «Уфу», а им так итересовались в московском «Спартаке», итальянском «Удинезе» и бельгийском «Генте». Напомним, футболист стал игроком «Уфы» летом 2019 года, когда перешел в клуб из второй команды «Краснодара» за 280 тысяч евро. Тогда с ним было подписано соглашение на три года.

В нынешнем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал три результативные передачи.