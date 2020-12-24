Председатель клуба Vitality Фабьен Neo Девид поделился информацией о том, сколько попросил денег киберспортсмен Матье ZywOo Эрбо при первом общении с организации. Молодой французский игрок не знал, какую оплату попросить и сказал, что хочет получит от 1800$ до 2400$.

По словам Neo, Эрбо сказал: «Если ты предложишь мне $1 800 или $2 400, я буду более чем счастлив — это сумасшедшие деньги». Председатель сказал, что «Хорошо, но я не думаю, что смогу тебе столько платить — это слишком мало по сравнению с другими игроками».

Ранее стало известно, что французский киберспортсмен Матье ZywOo Эрбо продлил контракт со своей организацией Team Vitality по CS:GO до 2024 года. Данное обязательно было подписано ещё зимой 2020 года, однако в публичный доступ данная информация вышла только сейчас.

20-летний игрок выступает за Vitality на протяжении двух лет и за это время вместе с командой завоевал множество турниров. В 2020 он выиграл BLAST Premier: Spring 2020 European Showdown, IEM Beijing Season XV и BLAST Premier: Fall 2020.