Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов. Напомним, что «Зенит» играл в одной в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге», заняв последнее место с одним очком.

Аршавин оценил текущий сезон «Зенита» нормальным, поскольку клуб идет на первом месте.

«Что касается Лиги чемпионов, конечно же, мы ждем прорыва. И не только я, наверное, руководство клуба. Но есть причины, по которым «Зенит» не смог этого добиться», — сказал Аршавин в интервью к Нобелю Арустамяну.

По словам Аршавина, можно много найти причин: тяжелый график, лидеры не были готовы, и не было состава оптимального в важнейших матчах. Аршавин отметил, что когда это все накопилось, уступающие по статусу, выглядели сильнее.