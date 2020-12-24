Александра Степанова и Иван Букин победили в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске. Фигуристы получили высшие баллы за технику и за компоненты. За технику лидеры получили 49,91 балла, за компоненты — 38,37 балла.

На втором месте находятся пары Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые имеют 84,02 балла. На третьей позции Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, у которых 80,19 баллов.

На четвертом месте пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (78,01). На пятой позиции Софья Шевченко и Игорь Еременко (77,83).

Всего в ритм-танце приняли участие 14 пар.