Атакующий полузащитник «Аль-Айн» и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил дисквалификацию на два года за допинг. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола. Оказалось, что 27-летний игрок не прошел тест на допинг после матча азиатской Лиги чемпионов.

По словам Исламхана, для это оказалось шоком. В его пробе был найден метилгексанамамин в очень маленькой концентрации — всего 90 нг/мл. Это свидетельствует о ненамеренно использовании этого вещества.

«За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому всё случившееся является для меня шоком», — цитирует Исламхана Telegram-канал журналиста Айдына Кожахмета.

Дисквалификация игрока началась с 9 ноября 2020 года. Трижды лучший футболист Казахстана в январе 2020 года проходил просмотр в «Зените» и прошел сборы в Катаре, но питерский клуб решил не подписывать с ним контракт.