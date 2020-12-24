Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова решила завершить спортивную карьеру. Ранее спортсменка с 2019 года ставила карьеру на паузу.

«Сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

По словам Солдатовой, маленькой девочкой она пришла вместе с мамой и братом записывать брата на спортивную гимнастику, а оказалось, что это секция для девочек. Это событие предопределило всю жизнь Солдатовой. Спортсменка утверждает, что ее любовь вместе с трудолюбием и правильными людьми рядом помогли добиться всего. Солдатовой поблагодарила всех, кто прошел путь вместе с ней.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить.

Солдатова была чемпионкой мира в 2014 году в Измире, в 2015 году в Штутгарте и дважды в 2018 году в Софии. Три раза Солдатова выиграла золото чемпионата Европы в 2015, 2017 и 2019 годах.