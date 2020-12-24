Российский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате России, после которой он захватил лидерство в соревнованиях.

«Спасибо большое Челябинску за теплый прием. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Получилось неидеально. Но всегда есть над чем работать», — приводит слова Коляды Sport 24.

Коляда отметил, что он споткнулся после каскада. В целом, спортсмен выступил без ошибок.

Коляда включил в свой прокат каскад из четверного и тройного тулупов. Судьи поставили ему за выступление 102,48 балла.