Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин не стал скрываться, что спортивный директор Хавьер Рибальта покинет клуб по окончании контракта.

Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, что поднимал с Рибалтой тему его истекающего контракта.

«Скорее всего, он его продлевать не будет. Он говорит, что редко видится с семьей, а семье, когда она приезжает, здесь не очень нравится», – рассказал Аршавин.

Сам Аршавин отметил, что не готов заменить Рибалту в должности спортивного директора. По словам Аршавина, ему не хватает ни опыта, ни знаний. Главный вопрос, который занимает Аршавина — как он будет покупать игроков из-за границы. Также Аршавин отметил, что переговоры — не его сильная сторона, ему нужно самому увидеть футболиста в деле на тренировках.