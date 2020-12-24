Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу». Ранее он уже занимал пост генерального директора клуба.

Об этом рассказал нынешний гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков. По его словам, возвращение Газизова может быть уже в 2021 году.

«Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, всё после», — приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» летом, а уже в декабре его отправили в отставку. Также СМИ сообщали, что Газизов получил предложение о работе от в футбольного клуба «Сочи».