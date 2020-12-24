Тренер Александр Жулин выразил мнение о серебряном призере Олимпийских игр Михаиле Коляде, который в это межсезонье перешел в группу Алексея Мишина, а сегодня выиграл короткую программу на чемпионате России.

Жулин отметил, что боится сглазить, потому что ему очень нравится, как катается Коляда в этом сезоне. По словам Жулина, у такого тренера, как Алексей Мишин, Коляда будет сверкать всеми своими гранями. Жулин считает, что Коляда является самым компонентным фигуристом России.

Жулин ответил на вопрос, сможет ли Коляда конкурировать с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира Нейтоном Ченом. «Легко», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России в короткой программе Коляда включил в свой прокат каскад из четверного и тройного тулупов. Судьи поставили ему за выступление 102,48 балла.