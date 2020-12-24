Наставник «ПСЖ» Томас Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера французского «Пари Сен-Жермен». Об это сообщает Bild.

В нынешнем чемпионате Франции «ПСЖ» занимает только третье место. После 17 встреч чемпионы имеют в активе 35 очков и отстают «Лиона» на одно очко. Также «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной».

По сведениям в СМИ, новым главным тренером клуба станет аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в английских «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» и испанском «Эспаньоле».

Под руководством немецкого тренера парижский клуб дважды становился чемпионом Франции, выиграв Кубок Франции и Кубок французской лиги. Также дошли до финала Лиги чемпионов.