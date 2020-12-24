Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин перед стартом чемпионата мира рассказал о свой роли в команде.

По словам нападающего СКА, главный тренер молодежки Игорь Ларионов сказал, что должен быть помощником тренерского штаба.

«Я должен быть связующим звеном между тренерами и игроками. Поэтому мои обязанности простые — поддерживать команду, помогать ей и тренерам. Обычные обязанности капитана», — приводит слова Подколзина пресс-служба КХЛ.

Чемпионат мира стартует 25 декабря в Эдмонтоне. Свой первый матч сборная России проведет 26 декабря против США.