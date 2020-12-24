Бывший капитан сборной России, футболист «Зенита» Андрей Аршавин дал пессимистический прогноз на выступление российских клубов в еврокубках.

«Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого. Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.

Аршавин объяснил прежние победы — стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. По мнению Аршавина, финансово российские клубы были тогда если не на уровне лучших, то очень близки.

В активе российских команд – три еврокубковых титула. В 2005-м и 2008-м ЦСКА и «Зенит» победили в Кубке УЕФА. «Зенита» также выигралСуперкубок УЕФА, победив «Манчестер Юнайтед» (2:1) летом 2008-го.