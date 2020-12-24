Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место среди спортивных пар после короткой программы на чемпионате России. Соревнования проходят в Челябинске.

Фигуристы набрали огромные 80, 65 баллов. За технику Тарасова и Морозов взяли 43,23 балла от судей. За компоненты они получили 38,42 балла. На втором месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие 77,48 баллов. На третьем месте с 77,01 баллов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Четвертую позицию занимают Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (74, 51). Пятерку сильнейших замыкают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которых 73,25 баллов.

Соревнования продлятся на следующий день в произвольной программе.