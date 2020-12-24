Бывший руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о слабых результатов российских биатлонистов в этом сезоне.

Драчев написал в комментариях инстаграма, что самое плохое — люди не хотят перемен и не понимают масштаба катастрофы.

«Думают, заменим тренера, и все само пройдёт. Нет! Это не проблема года или двух лет, это проблема как минимум десяти лет. И править надо всю систему», написал Драчев.

Чиновник подчеркнул, что начал делать это, но, к его сожалению нынешняя команда саботировала все перемены. «Перемены в биатлоне, видимо, не нужны», — посетовал Драчёв.

Напомним, что сборная России по биатлону не имеет медалей на протяжении 39 гонок.