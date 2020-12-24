Двукратная чемпионка Европы Евгения Тарасова, которая выступает в паре с Владимиром Морозовым, раскрыла подробности своей болезни.

По словам Тарасовой, она вернулась после этапа Кубка России в Казани, почувствовала дискомфорт, а дома померила температуру — 38,3. Тарасова отметила, что такой высокой температуры в жизни у нее не было.

«К вечеру температура спала, но на следующий день стали болеть легкие, на КТ определили пневмонию, две недели просидела дома», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Как отметила Тарасова, через три дня у нее пропали запахи, но тест на коронавирус не делали. Пропила антибиотики. По словам Тарасовой, ей тяжело далось возвращение.

Напомним, что Тарасова в паре с Морозым одержала победу в короткой программе на чемпионате России.