Бывший футболист «Зенит» и директор департамента по молодежному футболу Андрей Аршавин оценил работу своего непосредственного начальника Александра Медведева.

По словам Аршавина, он всегда говорит Медведеву «Вы самый успешный президент. Никто не выигрывал чемпионат два раза подряд. Никто не был чемпионом в хоккее и футболе».

«Так что Александр Иванович — уникальный человек. Как мужик — вообще вот такой! Топ», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее сообщалось, что Медведев может покинуть «Зенит». Аршавин утверждал, что в это новости есть фактологические ошибки.