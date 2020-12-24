Бывший фигурист Сергей Воронов, который с этого сезона работает одним из тренеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, оценил выступление фигуристов в короткой программе на чемпионате России.

По словам Воронова, очень приятно — вся команда удовлетворена сегодняшним прокатом. Воронов отметил, что были некоторые мелкие шероховатости, но спортсмены сделали то, что нужно.

«15 чемпионатов России я провел с аккредитацией спортсмена, теперь дорос до тренерской аккредитации. Это очень интересно. Честно говоря, когда я сам был спортсменом, то не ожидал, что это (тренерская деятельность) будет настолько захватывать», – приводит слова Воронова ТАСС.

Напомним, что пара Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы с результатом 80,65 балла.