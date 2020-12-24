Британское издание The Guardian составило десятку лучших футболистом 2020 года. Топ возглавил нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Ранее он же стал и лучшим игроком года по версии ФИФА.

Второе место осталось за капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. На третьем месте оказался нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в десятку вошли бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, Садио Мане из «Ливерпуля», Элинг Холанд из «Боруссии», Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Неймар из «ПСЖ». Замкнул десятку защитник Виржджил ван Дейк из «Ливерпуля» и сборной Голландии.