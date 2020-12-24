В Санкт-Петербурге завершился матч Континентальной хоккейной лиги между СКА и череповецкой «Северсталью». Итоговый счет встречи — победа хозяев со счетом 2:0.

Игра в Ледовом дворце развивалась мало результативно. Первые два периода обошлись без забитых шайб. В третьем периоде на 44-й минуте отличился Йонас Кемпайнен с передач Владимира Ткачева и Лукаса Бенгтссона. Шайба была забита по результатам разыгранного численного преимущества. На 49-й минуте Кемпайнен оформил дубль с передачи Ткачева и Эмиля Галимова.

СКА набрал 56 очков после 39 матчей в КХЛ.