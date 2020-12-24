Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. СКА побеждает «Северсталь» на своем льду, — эти и другие новости четверга на Nevasport.

Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России, Игнатов — второй

В Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. В лидеры вышел Михаил Коляда, выступивший без ошибок. Коляда включил в свой прокат каскад из четверного и тройного тулупов. Судьи оценили его выступление на 102,48 балла. На втором месте идет Макар Игнатов, результат которого составляет 98,30 баллов.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России

Александра Степанова и Иван Букин победили в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске. Фигуристы получили высшие баллы за технику и за компоненты. За технику лидеры получили 49,91 балла, за компоненты — 38,37 балла.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место среди спортивных пар после короткой программы на чемпионате России. Соревнования проходят в Челябинске. Фигуристы набрали огромные 80, 65 баллов.

СКА обыграл «Северсталь» в КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч Континентальной хоккейной лиги между СКА и череповецкой «Северсталью». Итоговый счет встречи — победа хозяев со счетом 2:0. Игра в Ледовом дворце развивалась мало результативно. Первые два периода обошлись без забитых шайб. В третьем периоде на 44-й минуте отличился Йонас Кемпайнен с передач Владимира Ткачева и Лукаса Бенгтссона. Шайба была забита по результатам разыгранного численного преимущества. На 49-й минуте Кемпайнен оформил дубль с передачи Ткачева и Эмиля Галимова.

Солдатова объявила о завершении карьеры

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова решила завершить спортивную карьеру. «Сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать», — приводит слова Солдатовой ТАСС.