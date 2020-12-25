На чемпионате России по фигурному катанию 2021 в Челябинске сегодня, 25 декабря, состоится короткая программа у женщин-одиночниц.

Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

Начало выступлений фигуристок запланировано на 17:20 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие 17 спортсменок. В первую разминку попали Ксения Цибинова, Камила Валиева, Анна Фролова, Анастасия Тараканова и Станислава Константинова. Во второй разминке выступят Софья Самодурова и Майя Хромых, Анастасия Гулякова и Анна Щербакова.

В финальную разминку попали такие фавориты соревнований Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.

По состоянию здоровья турнир пропускают Евгения Медведева, Алена Косторная и Валерия Шульская.