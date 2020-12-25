На чемпионате России по фигурному катанию 2021 в Челябинске сегодня, 25 декабря, состоится произвольный танец.

Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь. Начало выступлений назначено на 11:30 по московскому времени.

После ритм-танца в лидерах таблицы идут Александра Степанова и Иван Букин, они набрали 87,28 балла за свое выступление. В заключительной разминке они выступят под 12-м номером.

Второе место пока занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 84,02 балла. Они будут закрывать выступление в произвольном танце. Третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19 балла).

В шаге от призовых мест пока остановились Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (78,01 балла), Софья Шевченко/Игорь Еременко (77,83 балла).