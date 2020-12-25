В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию сегодня, 25 декабря, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.

Начало выступлений фигуристов запланировано на 14:15 по московскому времени.

Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

По итогам короткой программы в лидеры соревнований вышел Михаил Коляда, он набрал за своё выступление 102,48 балла. Недалеко от него в таблице расположился Макар Игнатов, набравший 98,30 балла. Третьим после короткой программы идет Марк Кондратюк, ему поставили 90,88 балла за выступление.

На четвертом месте пока остановился Андрей Мозалев с результатом 89,47 балла, Александр Самарин набрал 87,96 балла (пятое место), Петр Гуменник с падением расположился на восьмой строчке (84,93 балла).