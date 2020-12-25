Овечкин с женой впервые показали, как выглядит их младший сын Илья

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые показали своего младшего сына Илью.

В своем «Инстаграме» Шубская выложила снимок семьи со специальной фотосессии.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — подписала фото супруга хоккеиста.

Второй сын в семье Овечкиных родился 27 мая 2020 года, он получил имя Илья. Сейчас Овечкину-младшему уже более полугода. Первенец четы Овечкиных появился на свет в августе 2018-го года, его назвали Сергеем. Не так давно Александр Овечкин уже поставил старшего сына на коньки.