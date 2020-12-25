Российский боец ММА Магомед Исмаилов был отпущен из полиции после составление административного протокола по массовой драке во время турнира Fight Nights Global в Москве.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

«Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»)», — цитирует агентство слова источника.

Известно, что Исмаилову грозит штраф или арест до 15 суток, решение о наказании будет принимать суд.

Вчера, 24 декабря, во время московского турнира по ММА Fight Nights Global: Winter Cup произошла массовая драка прямо в октагоне, в ней приняли участие такие бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Разнимать дерущихся пришлось представителям полиции.