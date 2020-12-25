Стало известно, что игрок молодёжной сборной Германии по хоккею сдал положительный тест на коронавирус перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Накануне старта МЧМ-2021 Международная федерация хоккея объявила заключительные результаты предсоревновательного тестирования на коронавирус. Немецкий хоккеист, у которого был выявлен COVID-19, останется на самоизоляции минимум до 4 января. Отметим, на карантине до 27 декабря находятся трое немецких хоккеистов, до 29 декабря будут сидеть еще пятеро игроков.

В других сборных новых случаев коронавируса выявлено не было.

Сейчас команды находятся в т.н. «пузыре», за это время было проведено 5 586 тестов на коронавирус.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею стартует сегодня, 25 декабря, и продлится по 5 января 2021 года.