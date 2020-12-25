Российский продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух опубликовал видеоролик, рассказывающий о постановке показательного номера для олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В подписи к видео Авербух отметил, что в этом номере они с Загитовой пытаются рассказать, что каждый из людей, как посланник вселенной, приходит в мир с открытым сердцем и хочет наполнить его любовью. Хореограф поблагодарил фигуристку за работу и отметил, что их искусство писалось легко и свободно.

В комментариях к видео болельщики Алины Загитовой очень тепло приняли номер и благодарили Авербуха за постановку. «До мурашек, Алина», «Алина уникальна в красоте каждого движения!», — писали поклонники фигуристки.

Показательный номер в исполнении Алины Загитовой можно будет увидеть завтра, 26 декабря, в финальном выпуске «Ледникового периода».