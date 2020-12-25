Сборная Франции по биатлону определилась с составом на пятый этап Кубка мира в сезоне-2020/21, который состоится в немецком Оберхофе.

Состав сборной был объявлен на официальном сайте федерации лыжных видов спорта Франции.

В список женской команды вошли шесть спортсменок, это Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюли Симон, Жюстин Бреза, Каролин Коломбо и Хлои Шевалье.

В числе членов мужской команды вошли Эмильен Клод и Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна и Эмильен Жаклен.

Гонки в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдут с 8 по 10 января. В Оберхофе пройдет также и шестой этап КМ, поскольку из-за коронавируса было решено сдвоить некоторые этапы, чтобы минимизировать переезды биатлонистов.