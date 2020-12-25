Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как перенес пневмонию весной 2020 года.

Слова Плющенко цитирует портал РИА Новости. Тренер отметил, что сделал прививку от коронавируса, а также подчеркнул, что в его группе многие уже переболели COVID-19.

«Я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — заявил Плющенко.

Напомним, ранее в академии «Ангелы Плющенко» коронавирусом переболела Вероника Жилина. В декабре 2020 года положительный тест на коронавирус сдали Алена Косторная и Валерия Шульская, они не успели подготовиться к чемпионату России, поскольку недостаточно восстановились после болезни.