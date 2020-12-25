Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова сменила платье для короткой программы в сезоне-2020/21.

В новом платье спортсменка выполняла прогон короткой программы на утренней тренировке перед стартом соревнований на чемпионате России в Челябинске.

На этапах Кубка России и на этапе гран-при в Москве Александра Трусова выступала в разных вариациях зеленого платья, а в Челябинске будет катать программу в абсолютно новом бело-сиреневом платье.

Напомним, Александра Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию — в Москве и в Казани, а на этапе серии Гран-при ISU фигуристка заняла лишь четвертое место, допустив много падений в произвольной программе.