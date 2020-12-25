Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю выиграл короткую программу в соревновании мужчин-одиночников на чемпионате Японии сезона-2020/21.

Соревнования проходят в эти дни в японском городе Нагано.

За прокат в короткой программе Ханю получил от судей 103,53 балла. Он прыгнул в прокате четверной сальхов и каскад с четверным тулупом, а также тройной аксель. Один из элементов программы Ханю потерял — за вращение после трикселя он получил 0 баллов.

На втором месте пока расположился Юма Кагияма, набравший 98,60 балла, также прыгнувший квад-сальхов и квад-тулуп в каскаде с двойным.

Третьим фигуристом, преодолевшим отметку в 90 баллов стал Шома Уно, его результат — 94,22 балла. Уно начал программу с чистого четверного флипа, но затем упал с четверного тулупа и остался без каскада.